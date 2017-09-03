Москвичка зарезала ножом мать-пенсионерку на юге столицы

На юге Москвы жительница города ударила свою мать ножом в шею, из-за чего та скончалась.

Как сообщает «РЕН ТВ», инцидент произошел накануне, утром в субботу, 2 сентября. Тело пенсионерки нашли около дома на улице Борисовские пруды на юге столицы. Отмечается, что женщину нашли не у ее дома.

Позже полиция задержала по подозрению в убийстве дочь погибшей, которая рассказала, что ударила мать в шею ножом. Убийство произошло в квартире на улице Алма-Атинская в районе Братеево ЮАО Москвы.

Детали произошедшего выясняются.