Происшествия
Источник: РЕН ТВ
09:59, 03 Сентября 2017 Версия для печати

Москвичка зарезала ножом мать-пенсионерку на юге столицы

На юге Москвы жительница города ударила свою мать ножом в шею, из-за чего та скончалась.

Как сообщает «РЕН ТВ», инцидент произошел накануне, утром в субботу, 2 сентября. Тело пенсионерки нашли около дома на улице Борисовские пруды на юге столицы. Отмечается, что женщину нашли не у ее дома.

Позже полиция задержала по подозрению в убийстве дочь погибшей, которая рассказала, что ударила мать в шею ножом. Убийство произошло в квартире на улице Алма-Атинская в районе Братеево ЮАО Москвы.

Детали произошедшего выясняются.

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Карпухина Мария

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