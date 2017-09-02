Происшествия
Источник: Агентство "Москва"
11:55, 02 Сентября 2017 Версия для печати

Труп с простреленной головой нашли в бытовке сторожа в ЮВАО

На юго-востоке столицы обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

Трагический инцидент произошёл в бытовке сторожа гаражно-строительного кооператива между улицей 1-й квартал Капотня и Проектируемым проездом ЮВАО Москвы.

В полицию обратился сторож кооператива, который по указанному адресу обнаружил труп 33-летнего мужчины.

«Установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по неосторожности он выстрелил себе в висок из травматического пистолета», — рассказал источник агентства «Москва».

По данному факту проводится следственная проверка.

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Ушаков Олег

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