Труп с простреленной головой нашли в бытовке сторожа в ЮВАО

На юго-востоке столицы обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

Трагический инцидент произошёл в бытовке сторожа гаражно-строительного кооператива между улицей 1-й квартал Капотня и Проектируемым проездом ЮВАО Москвы.

В полицию обратился сторож кооператива, который по указанному адресу обнаружил труп 33-летнего мужчины.

«Установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по неосторожности он выстрелил себе в висок из травматического пистолета», — рассказал источник агентства «Москва».

По данному факту проводится следственная проверка.