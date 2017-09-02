Поджигатели красноярского штаба единороссов передали им привет

Неизвестные подожгли штаб «Единой России» в городе Назарово Красноярского края.

Как сообщается на сайте регионального отделения «Единой России», около 05:00 в субботу, 2 сентября, злоумышленники разбили окно в здании штаба, закинули внутрь покрышки и подожгли их, предварительно облив бензином. Охранника одноэтажного здания они заперли в помещении. По его словам, поджигатели прокричали: «Передайте привет "Единой России"».

В результате пожара никто не пострадал. Огонь уничтожил оргтехнику, мебель, агитационную продукцию и другие вещи, предназначенные для выборной кампании.

Секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко уверен, что за нападением стоят политические оппоненты единороссов. «Какой бы ожесточённой не была предвыборная борьба, идти из-за этого на уголовное преступление — недопустимо», — заявил Додатко.

По факту поджога проводится доследственная проверка.

Выборы депутатов Назаровского городского Совета состоятся 10 сентября.