Названа версия смерти директора "Курортов Северного Кавказа"

Появилась предварительная версия смерти гендиректора «Курортов Северного Кавказа» Олега Горчева.

Тело 40-летнего бизнесмена Олега Горчева обнаружил вечером 1 сентября его отец в квартире в бизнес-центре «Москва-Сити». Предприниматель лежал на полу в ванной комнате. Следователи не обнаружили следов насильственной смерти.

Источник агентства «Москва» сообщил, что предварительной причиной смерти Горчева стала сердечная недостаточность. Рядом с тело нашли лекарственные средства: по всей видимости, во время приступа в ванной мужчина пытался выпить таблетки.

Компания «Курорты Северного Кавказа» была основана в 2010 году по постановлению правительства для управления зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе.