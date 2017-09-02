Происшествия
13:03, 02 Сентября 2017 Версия для печати

Два пилота Ан-2 погибли при крушении на шоу под Москвой

Самолёт Ан-2 разбился во время показательного полёта в подмосковной Балашихе.

«Интерфакс» сообщает, что инцидент произошёл на шоу, посвящённом юбилею выпуска первого самолёта Ан-2.

Во время одного из выступлений пилот не справился с управлением. Самолёт столкнулся с землёй, разрушился на части и загорелся.

«Самолёт упал на полосу перед зрителями, погибли два человека, находившиеся на борту», — сказал источник агентства.

Портал Life опубликовал видео с места происшествия, где видно огромный столб дыма и бегущих к месту авиакрушения людей.

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