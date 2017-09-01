Тело молодого человек с рубленными ранами головы нашли в ЮАО

СКР завел уголовное дело после обнаружения трупа 29-летнего мужчины на юге Москвы.

Как сообщает в пятницу, 1 сентября, РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову, тело 29-летнего мужчины было обнаружено на Каспийской улице на юге столицы.

Отмечается, что на теле были обнаружены признаки насильственной смерти в виде рубленных ран в области головы.

Иванова добавила, что в настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По факту обнаружения тело было возбуждено уголовное дело.