Водитель сбившего пешеходов грузовика в ЦАО не справился с управлением

В полиции назвали предварительную версию причины ДТП с грузовиком в центре Москвы.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Москве, грузовик сбил двоих людей в среду, 30 августа, в центре столицы из-за того, что водитель не справился с управлением.

«Предварительная причина ДТП – водитель не справился с управлением», — цитирует агентство полицию.

Напомним, накануне на улице Каретный Ряд в Тверском районе ЦАО Москвы грузовик сбил двоих пешеходов и скрылся с места проишествия. Позже водителя машины задержали.

По сообщениям российских СМИ, в аварии пострадали певица Линда и ее племянница Анна Вагнер, они были доставлены в больницу.