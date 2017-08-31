Происшествия
Источник: РИА "Новости"
07:10, 31 Августа 2017 Версия для печати

Водитель сбившего пешеходов грузовика в ЦАО не справился с управлением

В полиции назвали предварительную версию причины ДТП с грузовиком в центре Москвы.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Москве, грузовик сбил двоих людей в среду, 30 августа, в центре столицы из-за того, что водитель не справился с управлением.

«Предварительная причина ДТП – водитель не справился с управлением», — цитирует агентство полицию.

Напомним, накануне на улице Каретный Ряд в Тверском районе ЦАО Москвы грузовик сбил двоих пешеходов и скрылся с места проишествия. Позже водителя машины задержали.

По сообщениям российских СМИ, в аварии пострадали певица Линда и ее племянница Анна Вагнер, они были доставлены в больницу.

читайте также:Права
Лишение водительских прав до суда о ДТП: за или против?
«Авто-уголовникам» могут усложнить жизнь: к угрозе ареста до суда предлагают прибавить лишение водительских прав »

читайте также:
В Воронеже инвалиду – жертве ДТП пообещали прислать гроб и венки
В Воронеже жертвой т­елефонных террористов стали инвалид-колясочник и его мать, узнал Sobesednik.ru »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

"У нас ведь не Чернобыль?" Откуда на рынках радиоактивная ягода
07:09, 31 Августа 2017
Sobesednik.ru выяснил, могут ли попасться радиоактивные фрукты на рыночных прилавках
»
Сергей Челобанов: Я не скрывал от жены роман с Пугачевой
06:03, 31 Августа 2017
31 августа исполняется 56 лет Сергею Челобанову. Sobesednik.ru решил напомнить, чем прославился этот артист
»
Михаил Осокин: Уточка – враг государства
00:05, 31 Августа 2017
Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин – о табу на «уточку Медведева»
»