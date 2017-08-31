Происшествия
Источник: РИА "Новости"
15:33, 31 Августа 2017 Версия для печати

Смертник ИГ планировал теракты в Москве и области 1 сентября

ФСБ задержала двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Московской области 1 сентября.

Как сообщает в четверг, 31 августа, РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ, два выходца из Центральной Азии были задержаны по подозрению в подготовке терактов в Москве и Московской области.

Отмечается, что один из задержанных разместил в Сети видео, где дал клятву верности «Исламскому государству». «В его телефоне обнаружены контакты с вербовщиками данной организации и инструкции по планируемому преступлению», — отмечает ЦОС.

По данным ФСБ, один из задержанных собирался стать террористом-смертником и устроить взрыв, другой — напасть на людей, используя холодное оружие. В доме у террористов нашли самодельную бомбу большой мощности и компоненты для его изготовления.

«Исламское государство» (или ИГИЛ, ИГ) — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ.

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Карпухина Мария

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