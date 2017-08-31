Происшествия
Источник: РИА "Новости"
08:39, 31 Августа 2017 Версия для печати

Шесть пропавших в Забайкалье туристов из Москвы ищет вертолет Ми-8

Поисково-спасательная группа вылетела на поиски туристов из Москвы, пропавших в Забайкалье.

Как сообщает РИА «Новости», спасатели отправились искать пропавших туристов на вертолете Ми-8 в Каларский район Забайкалья.

«Группа поисково-спасательной службы ГУ "Забайкалпожспас" в составе пяти человек направлена на вертолете Ми-8 Красноярского авиационного центра МЧС России в Каларский район на поиски пропавших туристов. В составе пропавшей группы путешественников шесть человек», — сказали агентству в «Забайкалпожспасе».

Накануне стало известно, что группа московских туристов не вернулась домой и не вышла на связь после совершения сложного водно-пешего маршрута в Забайкалье. Туристы должны были выехать домой на поезде 29 августа, однако 30 августа они не вышли на связь.

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Карпухина Мария

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