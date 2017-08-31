Неизвестный украл из шкафа в московской квартире почти 4 млн

Полиция разыскивает неизвестного, укравшего из квартиры на севере Москвы 3,9 миллиона рублей.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ГУ МВД по столице, накануне в полицию обратилась женщина 1992 года рождения и заявила, что квартиру в доме 3 в Чапаевском переулке Хорошевского района САО Москвы обокрали.

«Прибывшие сотрудники выяснили, что неизвестный проник в указанную квартиру, где из шкафа похитил 2,7 миллиона рублей и иностранную валюту. Материальный ущерб составил 3,9 миллиона рублей», — рассказали в полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.