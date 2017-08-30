В Киеве похитили российскую журналистку из базы "Миротворца"

30 августа в Киеве похитили журналистку «Первого канала», которая входит в базу сайта «Миротворец».

Как сообщило РИА «Новости», неизвестные похитили сотрудницу «Первого канала» Анну Курбатову в столице Украины. Ее могли задержать сотрудники СБУ.

Отмечается, что у Кремля пока нет подробной информации о судьбе Курбатовой. Сейчас ситуация проясняется.

Известно, что Курбатова внесена в базу сайта «Миротворец». В последнее время она занималась освещением событий на Украине. По данным портала Life, в базу «Миротворца» журналистка попала после серии сюжетов о военном параде ко Дню независимости Украины. Создатели базы «Миротворец» обвинили Курбатову в антиукраинской пропаганде.