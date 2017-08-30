Происшествия
Источник: Nation News
16:43, 30 Августа 2017 Версия для печати

Мужчина пугал прохожих оружием из окна на севере Москвы

Полиции пришлось вести переговоры с мужчиной, который угрожал прохожим оружием в САО Москвы.

Как пишет информационное агентство Nation News, днем 30 августа в полицию Москвы поступило сообщение о мужчине, который высунулся из окна дома на Фестивальной улице в Головинском районе САО столицы с предметом, похожим на оружие. Отмечается, что неизвестный угрожал открыть огонь.

Полицейские приехали на место вызова и начали переговоры с мужчиной, пытаясь выяснить причины его поступка.

Пока никакой подробной информации о происшествии нет.

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