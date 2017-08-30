Джабраилов пожаловался на бессонницу в полицейском участке

Задержанный за стрельбу в отеле предприниматель Умар Джабраилов пожаловался на бессонницу и зубную боль.

Ранее Sobesednik.ru писал о задержании бизнесмена Умара Джабраилова, который устроил стрельбу в отеле Four Seasons в Москве.

Life сообщает, что по факту стрельбы в Four Seasons возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Статус Умара Джабраилова в этом деле пока не ясен.

Как стало известно, Джабраилов стрелял в потолок и стены из наградного пистолета. По предварительным данным, это произошло после конфликта бизнесмена с сотрудниками отеля. Предприниматель заказал еду в номер, тележку с ужином ему привезла уборщица, а не официант. Это якобы и возмутило бывшего сенатора.

«Московский комсомолец» сообщает, что Умара Джабраилова доставили в ОМВД «Китай-город», куда ему вызвали «скорую помощь». Бизнесмен пожаловался на бессонницу и зубную боль. Госпитализировать его не стали.

Умар Джабраилов – член «Единой России», бывший зампред Комитета Совета Федерации по международным делам, основатель и руководитель ассоциации предпринимателей «Аванти», действительный член Российской Академии естественных наук, председатель попечительского совета Московского музея современного искусства.

С 1997 года Джабраилов владеет холдинговой группой «Плаза», в которую входят компании «Данако», рекламная фирма «Тихая гавань», торговые предприятия «Смоленский пассаж» и «Охотный ряд». В 2000 году предприниматель баллотировался на пост президента РФ.

