Бизнесмена Джабраилова задержали за стрельбу в отеле Москвы

В Москве задержали бизнесмена и мецената Умара Джабраилова, устроившего стрельбу в отеле Four Seasons.

Телеграм-канал Mash сообщает, что 59-летнего Умара Джабраилова задержали в ночь на 30 августа. По предварительным данным, он катался в лифте отеля с пистолетом Ярыгина в руках.

Полицейские прибыли на место происшествия. В номере 633, где остановился предприниматель, обнаружили многочисленные дырки от пуль в потолке и полу.

При задержании Джабраилов оказал сопротивление полицейским.

Умар Джабраилов – член «Единой России», бывший зампред Комитета Совета Федерации по международным делам, основатель и руководитель ассоциации предпринимателей «Аванти», действительный член Российской Академии естественных наук.

С 1997 года Джабраилов владеет холдинговой группой «Плаза», в которую входят компании «Данако», рекламная фирма «Тихая гавань», торговые предприятия «Смоленский пассаж» и «Охотный ряд».