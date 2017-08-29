В Хабаровске умывающегося зеленкой таксиста засняли на видео

Жители Хабаровска отомстили таксисту, который заставил клиенток умыться зеленкой.

Sobesednik.ru ранее писал о том, в сервисе такси «Максим» рассказали подробности поездки двух девушек, которых таксист заставил умыться зеленкой из-за того, что у них не было денег на оплату поездки.

Как сообщают «Вести.ru», жители Хабаровска отомстили таксисту, заставив его умыться зеленкой. Наказание «мстители» сняли на видео и выложили в Сеть.

«Тот самый вершитель самосуда из хабаровской службы заказа такси. Бумеранг вернулся, — сказано в описании к видео. — Неравнодушные граждане нашли его и решили с ним поступить так же».