Происшествия
Источник: Вести.ru
10:42, 29 Августа 2017 Версия для печати

В Хабаровске умывающегося зеленкой таксиста засняли на видео

Жители Хабаровска отомстили таксисту, который заставил клиенток умыться зеленкой.

Sobesednik.ru ранее писал о том, в сервисе такси «Максим» рассказали подробности поездки двух девушек, которых таксист заставил умыться зеленкой из-за того, что у них не было денег на оплату поездки.

Как сообщают «Вести.ru», жители Хабаровска отомстили таксисту, заставив его умыться зеленкой. Наказание «мстители» сняли на видео и выложили в Сеть.

«Тот самый вершитель самосуда из хабаровской службы заказа такси. Бумеранг вернулся, — сказано в описании к видео. — Неравнодушные граждане нашли его и решили с ним поступить так же».

читайте также:
Нападение таксиста на пассажиров в Москве опровергла полиция
В столичную полицию не поступало информации о нападении таксиста на мужчину с ребенком на МКАД »

читайте также:Услугами столичных таксистов в день пользуются порядка 715 тысяч пассажиров
Как ездить по Москве на такси дешевле
Как выбирать самое выгодное такси из множества предлагаемых, узнал Sobesednik.ru »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

Михалков-бунтарь: как "русофобы" выжили режиссера из Фонда кино
11:08, 29 Августа 2017
Что стоит за уходом Никиты Михалкова из совета Фонда кино, захваченного «людьми Медведева», разбирался Sobesednik.ru
»
Элементарно, Путин! Как друзья президента завладели его родовым домом
10:07, 29 Августа 2017
Вилла Холмса под Выборгом — не единственный объект недвижимости, принадлежащий приближенным Путина и связанный с ним
»
День в истории с Борисом Бурдой. Сколько стоила борода при Петре?
07:09, 29 Августа 2017
Борис Бурда решил напомнить читателям Sobesednik.ru о том, как 319 лет назад в этот день Петр I начал рубить бороды
»