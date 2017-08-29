Происшествия
11:35, 29 Августа 2017 Версия для печати

С машины Игоря Верника украли госномера перед велопробегом

С автомобиля актёра и телеведущего Игоря Верника украли государственные номера в центре столицы.

Агентство «Москва» сообщает, что Игорь Верник обратился в полицию по поводу похищения госномера с его автомобиля Mercedes. Неизвестный снял номера, когда иномарка шоумена стояла у дома 33 на улице Большая Татарская в районе Замоскворечье ЦАО.

По данному факту проводится проверка.

«Коммерсантъ» пишет, что 10 сентября Игорь Верник, скорее всего, примет участие в благотворительном велозаезде «ТеатРалли» в саду «Эрмитаж», который приурочен ко Дню города и открытию театрального сезона. Актёр и худрук Театра наций Евгений Миронов записал видео, на котором он делает вид, что разговаривает с коллегой по телефону, пытаясь дозвониться до Верника и пригласить его на гонку.

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Ушаков Олег

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