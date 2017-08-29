Происшествия
Источник: АГН "Москва"
15:58, 29 Августа 2017 Версия для печати

На похитителя 11 тонн конфет в Сокольниках завели уголовное дело

В Москве неизвестный похитил 11,6 тонн кондитерских изделий у кондитерской фабрики.

Как сообщает агенство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, генеральный директор одной из кондитерских фабрик столицы обратилась в полицию с заявлением о похищении более 11 тонн сладостей.

«Как установило следствие, неизвестный, представляясь получателем товара, убедил представителей транспортной компаний выгрузить кондитерские изделия на складе, расположенном на улице Шумкина [в районе Сокольники ВАО Москвы], откуда похитил их и скрылся. Материальный ущерб составил почти 1 миллион рублей», — сказал источник агентства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Карпухина Мария

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