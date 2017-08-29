Консульство США и ведомственное авто забросали краской в Питере

Хулиганы кинули стакан с краской в здание генконсульства США в Петербурга и в ведомственную машину.
«Фонтанка» пишет, что инцидент произошёл в ночь на 29 августа на Фурштатской улице Санкт-Петербурга.
Неизвестные на автомобиле Mercedes-Benz остановились около здания генконсульства США, заглушили мотор и кинули стакан с краской из салона машины. Стакан попал в фасад здания и на левое крыло ведомственного авто. После этого хулиганы уехали в сторону станции метро «Чернышевская».
Полицейские выяснили, что Mercedes принадлежит безработному уроженцу Таджикистана, который проживает рядом с генконсульством США. Стражи порядка пришли к подозреваемому на квартиру, но дверь им никто не открыл.
По факту инцидента проводится проверка.
В Петербурге около 2 часов ночи вандалы атаковали Генеральное Консульство США: https://t.co/sYWCsUVv9s#USA #США #СанктПетербург #новостиспб pic.twitter.com/ZUcxUhFXPI— 78 | НОВОСТИ (@good78news) 29 августа 2017 г.