Консульство США и ведомственное авто забросали краской в Питере

Хулиганы кинули стакан с краской в здание генконсульства США в Петербурга и в ведомственную машину.

«Фонтанка» пишет, что инцидент произошёл в ночь на 29 августа на Фурштатской улице Санкт-Петербурга.

Неизвестные на автомобиле Mercedes-Benz остановились около здания генконсульства США, заглушили мотор и кинули стакан с краской из салона машины. Стакан попал в фасад здания и на левое крыло ведомственного авто. После этого хулиганы уехали в сторону станции метро «Чернышевская».

Полицейские выяснили, что Mercedes принадлежит безработному уроженцу Таджикистана, который проживает рядом с генконсульством США. Стражи порядка пришли к подозреваемому на квартиру, но дверь им никто не открыл.

По факту инцидента проводится проверка.