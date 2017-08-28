Происшествия
Источник: РИА "Новости"
16:21, 28 Августа 2017 Версия для печати

В ЛНР не называют имена убитых депутатов Народного совета

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) убили двух депутатов Народного совета.

Об убийстве депутатов сообщил заместитель генерального прокурора ЛНР Григорий Цевенко на брифинге в понедельник, 28 августа, сообщает РИА «Новости».

«В Каменнобродском районе города Луганска в ночь с 26 на 27 августа 2017 года произошло резонансное убийство двух лиц, которые являлись депутатами Народного совета Луганской народной республики», — сообщил Цевенко.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Цевенко добавил, что данные о потерпевших и обстоятельствах преступления не раскрываются в интересах следствия.

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