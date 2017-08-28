В Хабаровске ищут таксиста, заставившего клиенток умыться зеленкой

Хабаровская полиция начала доследственную проверку после появления в Сети видео с «умыванием» двух девушек зеленкой.

Полиция Хабаровска начала доследственную проверку по факту появления в Сети видео, на котором таксист заставляет двух девушек умыться зеленкой из-за того, что у них не было денег на проезд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Хабаровскому краю.

Запись ранее была опубликована на YouTube. На ней запечатлены две девушки и двое мужчин, стоящие у такси. У одной из девушек лицо измазано зеленкой, другой один из мужчин наливает зеленку в ладони и заставляет ее умыться. Видео было снято еще одним человеком, который остался за кадром. На записи слышно, как один из мужчин говорит, что девушкам нужно в Вяземск, который находится в двух часах от Хабаровска, и что они ездят без денег.

«На видео, которое к нам попало, есть признаки противоправных действий. Действия происходит в Хабаровске, поэтому сейчас хабаровские полицейские проводят доследственную проверку. Устанавливаются личности девушек, таксиста и остальных участников ролика», — сказал собеседник агентства.