У москвички забрали младенца после нападения на полицейского

В столице возбудили уголовное дело против женщины, напавшей на сотрудника полиции.

Агентство «Москва» сообщает, что 27 августа на подозреваемую завели дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошёл 22 июля возле дома 18 в Ясном проезде в районе Южное Медведково СВАО Москвы. Полицейские обратили внимание на 20-летнюю девушку с грудным ребёнком на руках, которая вела себя неадекватно в состоянии алкогольного опьянения.

«В ответ на попытку задержания гражданка нанесла побои старшему сержанту полиции, причинив ему ушибы лица. После этого женщину задержали и освидетельствовали на предмет опьянения», — рассказал источник агентства.

С подозреваемой, которую в этом году уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка, взяли подписку о невыезде. Младенца отправили в дом ребёнка.