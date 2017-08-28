Происшествия
Источник: РИА "Новости"
15:36, 28 Августа 2017 Версия для печати

Таксист Uber скрылся после нападения с ножом на мужчину в ВАО

Таксист сервиса Uber ранил в руку мужчину во время ссоры на востоке столицы.

Ранее Sobesednik.ru писал об увольнении таксиста, который заставил умыться зелёнкой двух девушек, не заплативших более двух тысяч рублей за проезд.

РИА «Новости» сообщает, что конфликт между водителем автомобиля-такси Uber и мужчиной произошёл на Зелёном проспекте в ВАО.

Во время перепалки таксист ранил своего оппонента ножом в руку, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Подозреваемый разыскивается.

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Ушаков Олег

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