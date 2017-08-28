Происшествия
Источник: Агентство "Москва"
13:05, 28 Августа 2017 Версия для печати

Подозреваемая в проституции в Москве оказалась полицейским

В центре столицы задержали 32-летнюю сотрудницу полиции, подозреваемую в занятии проституцией.

Действующего сотрудника полиции задержали на улице Большая Ордынка в центре Москвы.

Как сообщает агентство «Москва», во время досмотра у жительницы Саратовской области обнаружили контрацептивы, средства интимного назначения и удостоверение сотрудника МВД России. Задержанная сказала, что она работает в полиции.

Между тем, как узнал Sobesednik.ru, в ГУ МВД России по Саратовской области начали служебную проверку по факту задержания в Москве сотрудницы МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области, находящейся в отпуске по уходу за ребёнком. Если вину девушки установят, её уволят из ОВД за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции.

читайте также:Навальный митинг
Презумпция беспредела. Как силовики получили право на безответное насилие
Обозреватель Sobesednik.ru – о том, как российские силовики получили право на безответное насилие »

читайте также:"Полицейские привыкли к безнаказанности"
Зоя Светова: Презумпция доверия полицейским – это каламбур
Правозащитница Зоя Светова растолковала Sobesednik.ru предложение МВД о «презумпции доверия» полицейским  »

Ушаков Олег

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

Такие люди и на свободе! Как живут сегодня самые известные политзеки
13:08, 28 Августа 2017
Sobesednik.ru выяснил, как сейчас живут те, кто преследовался в РФ по политическим мотивам и уже вышел на свободу
»
В Екатеринбурге отметят юбилей Думы на 18 тысяч обедов для бездомных
10:08, 28 Августа 2017
Депутаты Екатеринбурга намерены потратить на празднование юбилея городской думы миллион рублей, узнал Sobesednik.ru
»
Михаил Осокин: Россияне и полиция – от пеленок до водометов
00:03, 28 Августа 2017
Михаил Осокин — о том, как увеличение штата и парка водометов в полиции «помогут» россиянам обойтись без зарплаты
»