Подозреваемая в проституции в Москве оказалась полицейским

В центре столицы задержали 32-летнюю сотрудницу полиции, подозреваемую в занятии проституцией.

Действующего сотрудника полиции задержали на улице Большая Ордынка в центре Москвы.

Как сообщает агентство «Москва», во время досмотра у жительницы Саратовской области обнаружили контрацептивы, средства интимного назначения и удостоверение сотрудника МВД России. Задержанная сказала, что она работает в полиции.

Между тем, как узнал Sobesednik.ru, в ГУ МВД России по Саратовской области начали служебную проверку по факту задержания в Москве сотрудницы МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области, находящейся в отпуске по уходу за ребёнком. Если вину девушки установят, её уволят из ОВД за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции.