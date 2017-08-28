Четверо погибли при пожаре в красноярском доме престарелых

Жертвами пожара в доме престарелых в Красноярском крае стали четыре человека.

Ранее Sobesednik.ru писал, что площадь пожара в доме престарелых в Красноярске составила 200 квадратных метров. Из здания эвакуировали 33 человека.

РИА «Новости» сообщает, что число погибших при пожаре в доме престарелых увеличилось до четырёх человек. Их тела извлекли из-под завалов.

По предварительным данным, пожар возник из-за неисправности в электрооборудовании или неосторожного обращения с огнём.

С огнём боролись 55 человек и 18 единиц техники. К настоящему моменту пожар удалось потушить.