Происшествия
Источник: Facebook пресс-службы Нестора Шуфрича
12:30, 27 Августа 2017 Версия для печати

Травму головы получил сбитый сыном депутата Рады прохожий

В Киеве сын народного депутата Верховной рады Нестор Шуфрич — младший сбил прохожего.

Об аварии сообщила пресс-служба Нестора Шуфрича в Facebook. Как сказано в опубликованном заявлении, инцидент произошел вечером в субботу, 27 августа. Сын депутата Нестор Шуфрич — младший управлял автомобилем Bentley, который был предоставлен ему для съемок клипа его друга.

«По предварительной информации, на улице Шота Руставели непосредственно на пешеходном переходе или вблизи него с возможным превышением скорости Нестором-младшим был совершен наезд на пешехода, 31-летнего мужчину, вследствие чего тот получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы, степень которых устанавливается. На данный момент вывих уже удалось вправить», — сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Шуфрич-младший после ДТП прошел наркологическую экспертизу, которая показала, что в момент аварии он был трезв.

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