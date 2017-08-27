Происшествия
Источник: ТАСС
11:46, 27 Августа 2017 Версия для печати

Похитивший украшения на 8 млн в ЦАО попал в квартиру через окно

Неизвестный похитил из квартиры в центре Москвы украшения на сумму 7,8 миллиона рублей.

Как сообщает 27 августа ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве, инцидент произошел в минувшую пятницу, 25 августа. В полицию с заявлением о краже обратилась 41-летняя москвичка. Она рассказала, что из ее квартиры в 5-м Котельническом переулке в Таганском районе ЦАО Москвы пропали украшения.

Сотрудники полиции установили, что неизвестный проник в квартиру через окно и похитил украшения на 7,8 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Карпухина Мария

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