Гендиректор строительной фирмы из Польши пропал в Москве

Гражданин Польши, работающий гендиректором строительной фирмы, без вести пропал в Москве.

О пропаже гражданина Польши в воскресенье, 27 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«26 августа в полицию обратилась представительница строительной организации и сообщила, что у нее утрачена связь с гендиректором, являющимся гражданином Польши», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пропавший мужчина ранее проживал на Байкальской улице в районе Гольяново ВАО Москвы.