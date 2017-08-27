Гендиректор строительной фирмы из Польши пропал в Москве

Гражданин Польши, работающий гендиректором строительной фирмы, без вести пропал в Москве.
О пропаже гражданина Польши в воскресенье, 27 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«26 августа в полицию обратилась представительница строительной организации и сообщила, что у нее утрачена связь с гендиректором, являющимся гражданином Польши», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пропавший мужчина ранее проживал на Байкальской улице в районе Гольяново ВАО Москвы.