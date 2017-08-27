Блогера Думкина избили в Парке Горького на глазах 15 человек

В Парке Горького заявили, что конфликт между блогером и нападавшим длился 11 секунд.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что блогер из Питера Станислав Думкин скончался после избиения в Парке Горького. Неизвестные избили Думкина из-за того, что он был одет «не по понятиям».

Парк Горького на своем сайте в ночь на воскресенье, 27 августа, опубликовал заявление, в котором сообщил, что избиение блогера зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«В ночь на 13 августа в 00:53 в районе Пушкинской набережной Парка Горького произошел конфликт, в результате которого 25-летний Станислав Думкин получил тяжелую травму головы. Инцидент длился 11 секунд. В 01:03 бригада скорой помощи прибыла на место происшествия», — сказано в заявлении парка.

Там также отмечается, что конфликт произошел на глаза у посетителей. «Хотя конфликт происходил на глазах полутора десятков посетителей парка, никто не сообщил охране о причинах госпитализации. Лишь по камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать конфликт», — отмечается в сообщении.

В парке также добавили, что запись произошедшего была передана в правоохранительные органы.