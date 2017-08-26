Происшествия
Источник: Интерфакс
10:30, 26 Августа 2017 Версия для печати

Двое погибли и один пострадал в ДТП с "Москвичом" под Москвой

Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения микроавтобуса и легковушки в Подмосковье.

Как передаёт «Интерфакс», авария произошла около 05:00 на 121-м километре Минского шоссе в Можайском районе Подмосковья.

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter врезался в автомобиль «Москвич», который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП два человека скончались, ещё один пострадал. Они находились в легковушке.

На месте аварии работают полицейские. Причина произошедшего устанавливается.

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Ушаков Олег

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