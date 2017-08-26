Происшествия
Источник: AFP
10:58, 26 Августа 2017 Версия для печати

Атаку сомалийца с мачете на военных в Бельгии назвали терактом

30-летний выходец из Сомали, вооружённый мачете, ранил двух военных в Брюсселе.

Вечером 25 августа сомалиец с криками «Аллах Акбар» напал на военный патруль на бульваре Эмиль Жакен в бельгийской столице. Злоумышленник ранил одного военного в лицо, а другого – в руку. Их жизни ничто не угрожает.

Военные открыли огонь на поражение. Преступника доставили в больницу в критическом состоянии, после чего он скончался.

Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала этот инцидент как теракт, передаёт AFP. Тем не менее сообщается, что убитый выходец из Сомали действовал в одиночку и ранее не подозревался в террористической деятельности.

В марте 2016 года в Бельгии прогремели два взрыва в аэропорту и метро, в результате чего погибли 23 человека. С тех пор в стране действует третий (предпоследний) уровень террористической угрозы. 20 июня нынешнего года на бельгийском вокзале мужчина, выкрикивавший исламисткие лозунги, устроил взрыв, который привел к возгоранию.

Напомним, 17 августа в Испании произошёл двойной теракт, унёсший жизни 14 человек: сначала фургон врезался в толпу людей в Барселоне, а через несколько часов автомобиль сбил несколько граждан в Камбрильсе.

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