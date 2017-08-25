Происшествия
15:36, 25 Августа 2017 Версия для печати

В Чечне расстреляли депутата и экс-советника Кадырова

В Чечне убили депутата республиканского парламента Магомеда Асхабова.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа сообщает, что неизвестные расстреляли автомобиль Магомеда Асхабова. Подробности нападения выясняются.

Как говорится на сайте чеченского парламента, Асхабов входил в КПРФ, был председателем комитета республиканского парламента по вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений, экологии и природных ресурсов, а также членом комитета по бюджету, банкам и налогам.

Ранее Асхабов работал советником главы Чечни Рамзана Кадырова и главой его секретариата, министром имущественных и земельных отношений республики.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Асхабова.

«Он прошёл путь от партийного статистика до первого секретаря чеченского республиканского Комитета КПРФ, от бухгалтера до Министра имущественных и земельных отношений. И уже то, что после работы в такой сложной, тонкой, ответственной сфере народ доверил ему мандат депутата парламента Чеченской республики, говорит, что проявил он себя как мудрый и честный руководитель, снискавший всенародное уважение», — говорится на сайте партии.

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