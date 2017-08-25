Шесть вахтовиков погибли при падении автобуса в море на Кубани

Автобус с 20 рабочими предприятия «Таманьнефтегаз» опрокинулся в море в Краснодарском крае.

«Интерфакс» сообщает, что авария произошла в посёлке Волна в Темрюкском районе на черноморском берегу Таманского полуострова. Около 08:10 по московскому времени автобус с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз», возвращавшимися с вахты, упал со строящегося пирса в Керченский пролив.

В автобусе находились 20 человек, шесть из них скончались. Телеграм-канал Mash сообщает, что четверо рабочих находятся в тяжёлом состоянии.

На месте ДТП работают водолазы, полицейские и врачи. Причина случившегося и все обстоятельства выясняются.

После публикации новости появилось сообщение о том, что число погибших на Кубани достигло 12 человек. Судьба трёх рабочих неизвестна, передаёт РИА «Новости».

Тем временем «Интерфакс» сообщает о 13 жертвах ДТП.