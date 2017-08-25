"Путина не любишь?": активист умер после драки на "мосту Немцова"

Активист, дежуривший у мемориала Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, скончался после нападения.

Активист Иван Скрипниченко умер 23 августа в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Гражданский активист Андрей Маргулев, который тоже дежурит у мемориала убитого политика, рассказал «Медиазоне», что 15 августа неизвестный мужчина попытался заговорить со Скрипниченко на Большом Москворецком мосту. Скрипниченко отвернулся от своего собеседника, после чего тот ударил его кулаком в нос. Когда врачи диагностировали у активиста перелом носа, он уехал из больницы домой.

«Через пару дней мы с ним созвонились, он собирался идти и писать заявление в ОВД "Китай-город" и, скорее всего, так и сделал. Он планировал уехать в отпуск, но в итоге не уехал, а лёг в больницу для исправления последствий перелома. 23 августа он умер. Результатов судмедэкспертизы пока нет, но, вероятно, он умер из-за оторвавшегося тромба», — рассказал Маргулев.

Активистка Тамара Луговых, которая была свидетельницей нападения на Ивана Скрипниченко, написала в своём Facebook, что агрессивный мужчина набросился на её соратника с криками «Так ты Путина не любишь?». По словам Луговых, её шокировал вид избитого Скрипниченко: «Страшные гематомы под глазами, отёк, кровавые ссадины».

Как рассказал Маргулев, Скрипниченко состоял в партии «Яблоко». Он дежурил на «Немцов-мосту» около года.