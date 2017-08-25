Автобус на Кубани мог упасть в воду из-за отказа тормозов

Число погибших в результате падения автобуса в море в Краснодарском крае увеличилось до 17 человек.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что следователи возбудили уголовное дело после ДТП в поселке Волна в Темрюкском районе Краснодарского края. Автобус с рабочими, возвращавшимися с шахты, упал в море.

Как сообщает РИА «Новости», количество погибших в результате произошедшего достигло 17 человек. «Обнаружены тела 17 погибших, спасены 27 человек, 15 из них госпитализированы в Темрюкскую центральную районную больницу, девять человек доставляются в эту же больницу», — сообщил агентству представитель МЧС РФ.

Источник в экстренных службах региона рассказал агентству, что причиной ДТП могло стать нарушение правил дорожного движения. «Автобус упал в воду с высоты примерно четырех метров. В качестве основной версии ЧП пока рассматривается нарушение правил дорожного движения», — сказал источник.

При этом источник Life сообщает, что причиной ДТП мог стать отказ тормозов у автобуса из-за того, что владелец транспортного средства не осуществлял должного за ним ухода. «Водитель попытался затормозить с помощью коробки передач, но ее разорвало на скорости. Машину развернуло, она ударилась о бетонный отбойник, после чего упала в море», — объяснил изданию источник.

По данным Следственного комитета, в автобусе ехали рабочие компании-оператора Таманского перегрузочного комплекса сжиженных углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов «Таманьнефтегаз».