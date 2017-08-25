Происшествия
10:49, 25 Августа 2017 Версия для печати

14 жертв ДТП на Кубани: версии СК, хозяин автобуса, слухи в Сети

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 14 человек в результате аварии с автобусом в Краснодарском крае.

Ранее Sobesednik.ru писал о ДТП в посёлке Волна в Темрюкском районе Краснодарского края. Автобус с рабочими, которые возвращались с вахты, опрокинулся в море со строящегося пирса. По последним данным, погибли 14 человек, ещё четверо находятся в тяжёлом состоянии.

На сайте СК РФ по Краснодарскому краю сообщается, что уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

«Будут рассмотрены все возможные версии ДТП, в том числе связанные с нарушением правил дорожного движения водителем автобуса, технической неисправностью, также будет установлена роль лиц, на которых лежит обязанность по контролю за техническим состоянием транспортного средства и обеспечением безопасности работников предприятия», — рассказали в ведомстве.

Между тем ТАСС пишет, что упавший с пирса автобус подняли на поверхность с помощью крана. А «Интерфакс» со ссылкой на главное управление МЧС по Краснодарскому краю передаёт, что автобус принадлежит фирме, которая в посёлке Волна строит пирс для компании «Таманьнефтегаз».

К ситуации подключился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, поручивший подготовить номера в гостиницах для родственников погибших вахтовиков. Об этом он написал в своём Twitter.

Тем временем в интернете распространяется информация о том, что погибшие рабочие строили Керченский мост, который должен соединить материковую часть РФ с Крымом.

«Кем были эти рабочие? — "Вахтовиками". И всё, дальше — глухая тишина, ведь вахтовиками они были на стройке Керченского моста, — написал политик Дмитрий Гудков в Facebook. — А он — символ путинских побед, о нём нельзя писать, кроме как в превосходном ключе, и уж тем более там не могут гибнуть люди».

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Ушаков Олег

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