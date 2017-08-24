Происшествия
Источник: РИА "Новости"
13:39, 24 Августа 2017 Версия для печати

Женщина нашла мумифицированное тело сестры в доме на юге Москвы

В квартире на юге Москвы было обнаружено тело женщины, умершей около месяца назад.

Как сообщает в четверг, 24 августа, РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову, накануне вечером в квартире одного из жилых домов на Болотниковской улице Нагорного района ЮАО столицы женщина обнаружила мумифицированный труп своей 64-летней сестры.

«В ходе осмотра места происшествия видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти не обнаружено. Предположительная давность наступления смерти около одного месяца назад», — сказала Иванова.

Следователи проводят проверку по факту произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

читайте также:
Тело экс-хоккеиста Петра Девяткина нашли на улице
В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали подробности обнаружения тела бывшего хоккеиста Петра Девяткина »

читайте также:«Открытая, добрая, наивная» – такими словами вспоминают Яну друзья
"Приедем – опишем труп!" Почему полиция не спасла убитую в Орле
Как так вышло, что орловская полиция не среагировала адекватно на звонок убиваемой женщины, выяснял Sobesednik.ru »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

Как научить ребенка заботиться и сопереживать
07:08, 25 Августа 2017
Sobesednik.ru собрал советы психологов о том, как привить детям доброту и заботу о близких
»
"Балбес" Чапа радует Машу Распутину больше концертов и записей
06:07, 25 Августа 2017
Певица Маша Распутина, уставшая от светской жизни, теперь много времени проводит на природе, узнал Sobesednik.ru
»
Евгений Ясин: Не о долларе надо думать, а об инфляции
00:02, 25 Августа 2017
Колумнист Sobesednik.ru Евгений Ясин критикует увлеченность Минэкономразвития дедолларизацией российской экономики
»