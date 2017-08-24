Женщина нашла мумифицированное тело сестры в доме на юге Москвы

В квартире на юге Москвы было обнаружено тело женщины, умершей около месяца назад.

Как сообщает в четверг, 24 августа, РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову, накануне вечером в квартире одного из жилых домов на Болотниковской улице Нагорного района ЮАО столицы женщина обнаружила мумифицированный труп своей 64-летней сестры.

«В ходе осмотра места происшествия видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти не обнаружено. Предположительная давность наступления смерти около одного месяца назад», — сказала Иванова.

Следователи проводят проверку по факту произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.