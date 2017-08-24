В Киеве не раскрывают личность застреленного в центре иностранца

Вечером в среду, 23 августа, в центре Киева неизвестный застрелил иностранца.

Об убийстве иностранца в своем Facebook рассказала начальник отдела коммуникации нацполиции в Киеве Оксана Блищик. По ее словам, полиция получила информацию о стрельбе на улице Шота Руставели в центре города в 23:30 среды.

«Когда на место прибыли патрули и следственно-оперативная группа, обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Личность погибшего установлена — это гражданин другого государства, 1988 года рождения», — сообщила Блищик.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в городе объявлен план «перехват». Гражданство погибшего не раскрывается.