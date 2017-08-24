Происшествия
Источник: ГУ МЧС по Москве
15:54, 24 Августа 2017 Версия для печати

МЧС попросило москвичей не выходить на улицу из-за града и ливня

В четверг, 24 августа, МЧС объявило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в столице.

Согласно опубликованному на сайте ГУ МЧС по Москве сообщению, в четверг в Москве ожидается резкое ухудшение погоды: спасатели предсказывают ливень, грозу, град и ветер с порывами 15-20 м/с.

Москвичей и гостей столицы просят пережидать непогоду в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и конструкции, не управлять транспортными средствами и по возможности не выходить на улицу.

читайте также:Метеоколлапс в Москве обычно выглядит так
Почему МЧС не всем шлет СМС и сколько тратят на уведомления о погоде
Как работает система СМС-оповещения МЧС и во сколько она обходится бюджету, разбирался Sobesednik.ru »

читайте также:В июне в нескольких регионах РФ выпал снег
"Выжить бы". Как аномальная погода лишает россиян работы
Как аномально холодное лето повлияло на ситуацию с безработицей в России, выяснял Sobesednik.ru »

Также по теме
Погода
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

Как научить ребенка заботиться и сопереживать
07:08, 25 Августа 2017
Sobesednik.ru собрал советы психологов о том, как привить детям доброту и заботу о близких
»
"Балбес" Чапа радует Машу Распутину больше концертов и записей
06:07, 25 Августа 2017
Певица Маша Распутина, уставшая от светской жизни, теперь много времени проводит на природе, узнал Sobesednik.ru
»
Евгений Ясин: Не о долларе надо думать, а об инфляции
00:02, 25 Августа 2017
Колумнист Sobesednik.ru Евгений Ясин критикует увлеченность Минэкономразвития дедолларизацией российской экономики
»