МЧС попросило москвичей не выходить на улицу из-за града и ливня

В четверг, 24 августа, МЧС объявило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в столице.

Согласно опубликованному на сайте ГУ МЧС по Москве сообщению, в четверг в Москве ожидается резкое ухудшение погоды: спасатели предсказывают ливень, грозу, град и ветер с порывами 15-20 м/с.

Москвичей и гостей столицы просят пережидать непогоду в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и конструкции, не управлять транспортными средствами и по возможности не выходить на улицу.