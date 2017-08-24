Происшествия
15:27, 24 Августа 2017 Версия для печати

Двое пострадали в результате взрыва у здания кабмина в Киеве

В четверг, 24 августа, в правительственном квартале в центре Киева прогремел взрыв.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию Киева, в день празднования независимости Украины в центре города взорвался неизвестный предмет.

По предварительным данным, пострадали двое — мужчина и женщина. На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.

Согласно информации издания Hromadske.ua, взрыв произошел на улице Грушевского между стадионом «Динамо» и зданием кабмина.

читайте также:Во втором случае за две недели россияне, не связанные с терроризмом, взрывают бомбы
Вопрос дня. Почему россияне взрывают друг друга?
Второй взрыв самодельной бомбы за месяц: Sobesednik.ru узнал, почему россияне в бытовых конфликтах прибегают к террору. »

читайте также:Место взрыва заволокло дымом
"Люди выбегали без одежды и без волос": очевидец – о взрыве в Махачкале
Сотрудница пиццерии рассказала о взрыве в банкетном зале «Лайли» в Махачкале, где пострадали 23 человека »

Также по теме
Украина
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

Как научить ребенка заботиться и сопереживать
07:08, 25 Августа 2017
Sobesednik.ru собрал советы психологов о том, как привить детям доброту и заботу о близких
»
"Балбес" Чапа радует Машу Распутину больше концертов и записей
06:07, 25 Августа 2017
Певица Маша Распутина, уставшая от светской жизни, теперь много времени проводит на природе, узнал Sobesednik.ru
»
Евгений Ясин: Не о долларе надо думать, а об инфляции
00:02, 25 Августа 2017
Колумнист Sobesednik.ru Евгений Ясин критикует увлеченность Минэкономразвития дедолларизацией российской экономики
»