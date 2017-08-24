Двое пострадали в результате взрыва у здания кабмина в Киеве

В четверг, 24 августа, в правительственном квартале в центре Киева прогремел взрыв.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию Киева, в день празднования независимости Украины в центре города взорвался неизвестный предмет.

По предварительным данным, пострадали двое — мужчина и женщина. На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.

Согласно информации издания Hromadske.ua, взрыв произошел на улице Грушевского между стадионом «Динамо» и зданием кабмина.