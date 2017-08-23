Рабочий завода "ГАЗ" устроил резню в Нижнем Новгороде

Рабочий напал с ножом на пятерых сотрудников завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

41-летний работник завода зарезал трёх человек и ранил ещё двух утром 23 августа в литейном цехе завода «ГАЗ». Пострадавших госпитализировали, передаёт издание «В городе N».

Портал «ProГород» сообщает, что подозреваемый устроил резню после увольнения. «Пришёл на работу [после отпуска], ему сказали, что он уволен. Вот он и не сдержал себя», — рассказал источник портала. По некоторым данным, мужчина служил в Чечне.

Между тем «Комсомольская правда» пишет, что жертвами мужчины стали пять человек, в том числе начальник подозреваемого и две оказавшиеся рядом формовщицы.

После убийства мужчина скрылся на территории завода, куда вскоре прибыли полицейские. По данным газеты, злоумышленника задержали, а его квартиру обыскали.

По последним данным, причиной убийства на предприятии стала ревность. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Нижегородской области. Подозреваемый убил женщину и двух мужчин. Ещё двое получили колото-резаные ранения.

Во время задержания мужчина оказал сопротивление, в результате чего был ранен. Его госпитализировали.