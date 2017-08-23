Сбой на "фиолетовой" ветке метро Москвы возник из-за светофора

На Таганско-Краснопресненской линии столичного метро произошёл сбой в движении поездов из-за проблем со светофором.

Как сообщается в Twitter столичной подземки, в 6:40 поезда на южном участке «фиолетовой» ветки стали ходить с увеличенными интервалами из-за подозрения на неисправность светофора.

Сотрудники метрополитена ограничили вход на станцию «Выхино» и попросили пассажиров пользоваться другими станциями.

К моменту публикации новости в метрополитене сообщили, что движение поездов на проблемном участке постепенно нормализуется.