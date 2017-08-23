Именинницу выбросили с балкона на северо-востоке Москвы

Мужчина сбросил женщину с балкона во время празднования ее дня рождения на северо-востоке столицы.

Как передаёт агентство «Москва», убийство произошло в доме 26 на улице Инженерная в Алтуфьевском районе СВАО столицы.

В полицию обратилась соседка погибшей, которая в момент убийства услышала женский крик и увидела тело именинницы на асфальте.

Как выяснилась, 45-летняя покойная отмечала в коммунальной квартире свой день рождения. На балконе она поссорилась с неизвестным, который обхватил её ноги и перебросил через перила. Женщина скончалась на месте.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.