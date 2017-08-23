Число погибших в пожаре в Ростове растет; информацию о жертвах скрывают

Корреспондент Sobesednik.ru выяснил, что число погибших от пожара больше одного

Корреспондент Sobesednik.ru из Ростова сообщает: число погибших в пожаре в центре города больше официальной цифры.

Большой пожар в центре Ростова-на-Дону произошел в понедельник, 21 августа. Местные жители не исключают поджог: пострадавшая территория интересовала застройщиков, в том числе в связи с подготовкой к ЧМ-2018 по футболу. Официально сообщалось о 58 пострадавших и одном погибшем.

Сейчас весь горевший квартал по периметру оцеплен сотрудниками полиции и Росгвардии, сообщает корреспондент Sobesednik.ru с места событий. Сотрудники МЧС продолжает свою работу, разбирают завалы. Прессу не пускают никуда, запрещают фотографировать место пожара, центры приема выдачи гуманитарной помощи и пытаются препятствовать работе журналистов, ссылаясь на приказы.

Корреспондент Sobesednik.ru выяснил, что число погибших от пожара больше одного:

— Видишь этот дом? — показывает мне один из правоохранителей. — Из него вынесли труп инвалида. У него не было ноги.

— Всего один погибший? — спрашиваю я.

— Нет, их...

— Ничего ей не говори, — перебил другой сотрудник, — она журналист.

— Ну, в общем, погибших больше одного, — заключил сотрудник.

К слову, эта информация ходит и среди самих погорельцев. Но точной цифры никто не знает.

Между тем в ночь на среду, 23 августа, некоторые дома все ещё продолжали гореть. Сейчас пострадавшие получают гуманитарную помощь и занимаются восстановлением документов.