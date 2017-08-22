Верблюда-людоеда из Подмосковья взбесил запах алкоголя

Полицейские установили, что верблюду, покалечившему своего хозяина в Подмосковье, не понравился запах алкоголя.

Ранее Sobesednik.ru писал, что верблюд откусил своему хозяину руку в Щёлковском районе Подмосковья.

Как уточнил «Московский комсомолец», инцидент произошёл вечером 21 августа на улице Садовой в деревне Медвежьи Озёра. По данным полиции, старый верблюд напал на хозяина, когда тот находился в состоянии алкогольного опьянения. «Верблюды, впрочем, как и все животные, не переносят запах алкоголя. Кроме того, по природе они недружелюбны и жестоки», – пишет газета.

Верблюд, напавший на мужчину, сейчас находится на его приусадебном участке. Судьбу животного решит сам пострадавший, которому врачи не смогли пришить откушенную руку.

42-летний мужчина уже несколько лет держит на своём участке двух верблюдов и тигра. Местные жители не жаловались на экзотических животных, однако чиновники, по данным издания, регулярно наведывались к их хозяину с проверками.