Происшествия
Источник: РИА "Новости"
11:01, 25 Июня 2017 Версия для печати

ДТП с французами на Ставрополье: отец 4 детей мог заснуть за рулём

Четыре человека погибли и трое пострадали в результате аварии в Ставропольском крае.

25 июня семья из Франции (с российско-французским гражданством) на автомобиле Chevrolet Captiva ехала в Минеральные Воды. На 308 километре трассы «Кавказ» иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком MAN.

На месте ДТП погибли четыре человека из Chevrolet — 33-летние супруги, 9-летняя девочка и 10-летний мальчик. 4-летнего мальчика и 12-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии. Водителя MAN тоже отправили в больницу.

«Удар был такой силы, что легковой автомобиль превратился в груду металла, а грузовой съехал в кювет», — сказали РИА «Новости» в региональном управлении ГИБДД.

В ведомстве также заявили, что французы нарушили правила перевозки пассажиров, так как на заднем сидении находились четыре человека.

По предварительным данным, водитель Chevrolet заснул за рулём.

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Ушаков Олег

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