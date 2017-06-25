ДТП с французами на Ставрополье: отец 4 детей мог заснуть за рулём

Четыре человека погибли и трое пострадали в результате аварии в Ставропольском крае.

25 июня семья из Франции (с российско-французским гражданством) на автомобиле Chevrolet Captiva ехала в Минеральные Воды. На 308 километре трассы «Кавказ» иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком MAN.

На месте ДТП погибли четыре человека из Chevrolet — 33-летние супруги, 9-летняя девочка и 10-летний мальчик. 4-летнего мальчика и 12-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии. Водителя MAN тоже отправили в больницу.

«Удар был такой силы, что легковой автомобиль превратился в груду металла, а грузовой съехал в кювет», — сказали РИА «Новости» в региональном управлении ГИБДД.

В ведомстве также заявили, что французы нарушили правила перевозки пассажиров, так как на заднем сидении находились четыре человека.

По предварительным данным, водитель Chevrolet заснул за рулём.