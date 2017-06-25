Происшествия
13:12, 25 Июня 2017 Версия для печати

Автомобилистка въехала в толпу мусульман в Великобритании

Около семи человек пострадали в британском городе Ньюкасл, где женщина на авто врезалась в толпу пешеходов.

По данным британских СМИ, 42-летняя женщина наехала на пешеходов около 09:00 возле спортивного центра Westgate, где собрались мусульмане, празднующие Ураза-байрам.

По разным данным, в результате ДТП пострадали от пяти до семи человек.

Виновницу аварии задержали, она даёт показания. В полиции заявили, что инцидент не связан с терроризмом.

19 июня 48-летний водитель фургона намеренно врезался в толпу мусульман у мечети в районе Финсбери-парк в Лондоне. В результате инцидента один человек погиб, 10 пострадали.

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Ушаков Олег

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