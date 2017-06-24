Раздававших листовки в поддержку Навального задержали за агитацию

24 июня двух мужчин, раздававших листовки в поддержку Алексея Навального, задержали в Москве.

Как сообщает «ОВД-Инфо», в субботу, 24 июня, полиция задержала Гарегина Аракеляна и Ивана Шестакова. О задержании изданию сообщил Аракелян.

Он рассказал, что его задержали на улице, когда он раздавал листовки в поддержку Алексея Навального. Полицейские объяснили Аракеляну задержание тем, что «агитация запрещена».

Ивана Шестакова задержали в другом месте, но тоже за раздачу листовок в поддержку Навального.

Мужчин отвезли в дежурную часть метро «Юго-Западная».