Происшествия
Источник: ОВД-Инфо
13:43, 24 Июня 2017 Версия для печати

Раздававших листовки в поддержку Навального задержали за агитацию

24 июня двух мужчин, раздававших листовки в поддержку Алексея Навального, задержали в Москве.

Как сообщает «ОВД-Инфо», в субботу, 24 июня, полиция задержала Гарегина Аракеляна и Ивана Шестакова. О задержании изданию сообщил Аракелян.

Он рассказал, что его задержали на улице, когда он раздавал листовки в поддержку Алексея Навального. Полицейские объяснили Аракеляну задержание тем, что «агитация запрещена».

Ивана Шестакова задержали в другом месте, но тоже за раздачу листовок в поддержку Навального.

Мужчин отвезли в дежурную часть метро «Юго-Западная».

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