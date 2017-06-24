Прыгнувший на спор с теплохода в Москву-реку мужчина был пьян

Спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, который на спор прыгнул туда с теплохода.

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, находившегося в 50 метрах от берега.

По данным агентства, мужчина изначально находился на теплоходе в состоянии алкогольного опьянения и «на спор спрыгнул с теплохода».

После того, как спасатели вытащили его из воды, мужчину передали полиции.