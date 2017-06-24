Происшествия
Источник: РИА "Новости"
07:24, 24 Июня 2017 Версия для печати

Прыгнувший на спор с теплохода в Москву-реку мужчина был пьян

Спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, который на спор прыгнул туда с теплохода.

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, находившегося в 50 метрах от берега.

По данным агентства, мужчина изначально находился на теплоходе в состоянии алкогольного опьянения и «на спор спрыгнул с теплохода».

После того, как спасатели вытащили его из воды, мужчину передали полиции.

читайте также:В Центре разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) предложили запретить показывать по телевизору с 6 до 23 часов процесс распития алкоголя
Надежда Гужева: Черный квадрат по ТВ вместо пьянства
Обозреватель Sobesednik.ru — о том, как новые идеи по борьбе с «пропагандой алкоголя» доводят абсурд до совершенства »

читайте также:Балашиха ДТП
Шок недели: А был ли мальчик… пьяный?
Чем закончится скандал вокруг ДТП в Балашихе, когда под колесами авто жены местного авторитета погиб ребенок »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

Не только сладости: 6 самых интересных рецептов блюд из творога
07:08, 24 Июня 2017
Sobesednik.ru предлагает 6 самых интересных рецептов блюд из творога на завтрак
»
Евгений Моргунов не смог пережить смерть сына
06:07, 24 Июня 2017
28 лет назад, 25 июня 1999 года, не стало Евгения Моргунова. Sobesednik.ru побеседовал со вдовой любимого артиста
»
РЖД прокатит школьников за полцены в плацкарте
00:04, 24 Июня 2017
В РЖД догадались, что школьникам нужна 50%-ная скидка на проезд не только в ходе учебного года, но и на каникулах
»