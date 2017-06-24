Происшествия
Источник: 360
15:51, 24 Июня 2017 Версия для печати

Один человек пострадал в ДТП, спровоцированном такси в Москве

Утром 24 июня три автомобиля столкнулись на Ленинском проспекте из-за таксиста.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на очевидцев произошедшего, ДТП произошло около 10:30 утра у дома 24 на Ленинском проспекте в Донском районе ЮАО Москвы. Таксист перестраивался с крайней правой полосы на разворот в результате чего, по данным канала, столкнулся с двумя автомобилями, один из которых — Skoda Volkswagen.

В результате произошедшего пострадал один человек.

В ГИБДД телеканалу подтвердили, что по указанному адресу произошло ДТП.

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Карпухина Мария

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