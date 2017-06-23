В "Шереметьево" возникли очереди из-за сломанной багажной ленты

23 июня в терминале «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево» возникли длинные очереди в зоне досмотра.

Как сообщают «Ведомости», в пятницу в терминале «Аэрофлота» (терминал D) в «Шереметьево» возникли «непривычно длинные очереди» в зоне досмотра. Официальный представитель авиакомпании объяснил очередь началом сезона отпусков: «В связи с началом периода отпусков значительно ухудшилась транспортная ситуация на подъезде к аэропорту "Шереметьево", а также увеличилось количество пассажиров в зоне досмотра». Его слова подтвердил сотрудник аэропорта.

Между тем источник в авиакомпании рассказал изданию, что очередь возникла из-за перебоев в работе багажной ленты в терминале. По его словам, в «Шереметьево» сломалась багажная лента, поэтому сотрудникам «приходится вручную обрабатывать весь багаж».