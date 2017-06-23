Происшествия
Источник: Ведомости
11:52, 23 Июня 2017 Версия для печати

В "Шереметьево" возникли очереди из-за сломанной багажной ленты

23 июня в терминале «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево» возникли длинные очереди в зоне досмотра.

Как сообщают «Ведомости», в пятницу в терминале «Аэрофлота» (терминал D) в «Шереметьево» возникли «непривычно длинные очереди» в зоне досмотра. Официальный представитель авиакомпании объяснил очередь началом сезона отпусков: «В связи с началом периода отпусков значительно ухудшилась транспортная ситуация на подъезде к аэропорту "Шереметьево", а также увеличилось количество пассажиров в зоне досмотра». Его слова подтвердил сотрудник аэропорта.

Между тем источник в авиакомпании рассказал изданию, что очередь возникла из-за перебоев в работе багажной ленты в терминале. По его словам, в «Шереметьево» сломалась багажная лента, поэтому сотрудникам «приходится вручную обрабатывать весь багаж».

читайте также:Вим-авиа
"Все под контролем: никуда не летим". Что случилось с "Вим-авиа"?
Почему крупнейший чартерный перевозчик «Вим-авиа» не смог отправить россиян в долгожданный отпуск? »

читайте также:На безопасности экономить никто не будет, успокоил эксперт
Из-за убытков авиакомпаний билеты будут дорожать, а сервис – ухудшаться
Sobesednik.ru узнал у эксперта, как убыточность российских авиакомпаний отразится на пассажирах »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

Зарплата жителя Сочи позволяет снять лишь комнату в коммуналке
17:52, 23 Июня 2017
Специалисты выяснили, как соотносятся средние зарплаты и цены на недвижимость в 69 городах России
»
В РФ отзовут 8 тысяч Infiniti из-за дефекта в подушках безопасности
17:05, 23 Июня 2017
Infiniti объявила об отзыве 8270 автомобилей F35, FX45, M35 и M45, произведенных с апреля 2006-го по март 2010 года
»
Шамиль Тарпищев: Если бы президент прыгал с шестом, все бы тоже начали?
17:03, 23 Июня 2017
Шамиль Тарпищев рассказал о скандале с Шараповой, пристрастии российских чиновников к теннису и Олимпиаде в Сочи
»